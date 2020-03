Prix « Accompagnement Handicap » : Klesia annonce les lauréats

Les prix Klesia « Accompagnement Handicap » ont été décernés aux quatre initiatives les plus remarquables en matière de handicap. Les quatre lauréats ont reçu chacun un prix de 20 000 euros, en fonction de la catégorie dans laquelle ils concourraient : le Prix Emploi, le prix Avance en âge, le prix Aide aux aidants, le prix Nouvelles technologies.

Jacques Techer, président de Klesia, réaffirme l’engagement du groupe en matière de handicap : « Depuis de nombreuses années, nous servons l’intérêt général et nous nous efforçons de promouvoir la solidarité, l’entraide et la diversité. Nous avons à cœur de soutenir des projets innovants qui vont contribuer à améliorer le quotidien de personnes en situation de handicap, que ce soit pour vieillesse ou pathologies médicales … Cette 12ème édition est une vraie reconnaissance pour le Groupe qui doit continuer à s’engager durablement sur ces questions de handicap et d’accompagnement des proches. »

Quatre acteurs récompensés :

PRIX EMPLOI

Le Prix « Emploi 2019 » a été décerné à l’association « HANDISPOSITIF » pour son projet « Accompagner des personnes en situation de handicap vers les métiers du transport et notamment vers un emploi de conducteur de car. »

PRIX AVANCE EN AGE

Le Prix « Avance en Age 2019 » a été décerné à l’association « Ensemble Autrement » pour son projet « Loger autrement – Habitats Partagés et Accompagnés ».

PRIX AIDE AUX AIDANTS

Le Prix « Aide aux aidants 2019 » a été décerné à l’association « D’une rive à l’autre » pour son projet « Frères et sœurs ».

PRIX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le Prix « Nouvelles technologies 2019 » a été décerné à l’association « Handy Rare et Poly » pour son projet « Un fauteuil Lalloo pour chaque enfant ».